ЕРЕВАН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.

"Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг", — сказал Лукашенко в ходе заседания.

Он добавил, что организация такого рынка должна сопровождаться цифровизацией, которая позволит развивать финансовые технологии и делать финансовые услуги доступнее.