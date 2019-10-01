МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство РФ сформировало бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года. Согласно планам властей, в 2020 году бюджет будет сформирован с дефицитом в 118,4 млрд рублей, в 2021 год — 28,5 млрд рублей, а в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 млрд рублей. Доходы ПФР на 2022 год прогнозируются в сумме 9,7 трлн рублей, межбюджетные трансферты ожидаются на уровне 3,191 трлн рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение "моратория" на финансирование накопительной пенсии за счет страховых взносов.

За последние пять лет бюджет ПФР ни разу не был профицитным, напоминают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Долгое время в публичном пространстве не принято было говорить о дефиците, который формировался как достаточно высокими расходами на обслуживание самого ПФР, так и финансовыми просчетами. Тем не менее дефицит появлялся также и в силу внешних причин: низкая планка выхода на пенсию, высокий объем теневой экономики, индексации. Теперь, когда возраст выхода на пенсию повышен, а бюджет ПФР станет профицитным, самое время вспомнить о разморозке накопительной части пенсии.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА

Долгие годы дефицит баланса ПФР формировался как довольно высокими расходами на обслуживание деятельности самого фонда, так и просчётами в формировании приходной части, объясняет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, инвестиции ПФР не отличались высокой доходностью, но данное обстоятельство возникало по вине уполномоченных банков. Поэтому то, что правительство пытается вывести ПФР на уровень профицита баланса – позитивно, отмечает он.

"Еще год назад тема дефицитности ПФР публично практически не поднималась.С 1990-х годов, когда выплаты приостанавливались, всегда заявлялось, что на пенсии деньги есть. А по факту случалась заниженная индексация, либо вообще ее отмена для работающих пенсионеров", — напоминает глава аналитического департамента НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова также отмечает, что на протяжении последних лет бюджет ПФР стабильно был дефицитным, причем трансферт из федерального бюджета, который составляет 35-40% доходной части, не шел на покрытие дефицита, а носил характер плановых платежей. Целевые трансферты идут чаще всего на индексацию пенсий, компенсацию пониженных страховых взносов для отдельных категорий работодателей, на выплаты материнского капитала и социальных пенсий, перечисляет она.

"В 2022 году бюджет ПФР обещает стать профицитным в размере 18,5 млрд рублей, а значит, инфляционных разрывов не предвидится, как и резкого падения доходов населения, что радует", — говорит она.

По ее мнению, разбалансировка финансовых потоков ПФР часто является больше следствием различных норм закона. По ее словам, ПФР фактически является администратором денежных потоков, а не страховщиком, а размеры дефицита или профицита зачастую опосредованно связаны с демографическими или экономическими причинами и носят скорее технический характер.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ПРОФИЦИТ

Резкое сокращение общего дефицита ПФР с перспективой перехода в профицит связано с сокращением численности пенсионеров вследствие повышения пенсионного возраста и продления моратория на финансирование пенсионных накоплений, а также с увеличением предельной величины доходов граждан, на которые начисляются страховые взносы, перечисляет Биезбардис.

Эксперт поясняет, что угрозой профицитного бюджета для любого пенсионного фонда является валоризация пенсионных прав (повышение государством социальных выплат). Однако при повышении производительности труда и успехах в борьбе с низкими зарплатами, а также в случае снижения 40% доли теневой экономики может существенно возрасти объем страховых взносов, что уменьшит входящие трансферты.

КОГДА БУДЕТ РАЗМОРОЗКА?

План на ближайшие три года предполагает сохранение заморозки накопительной части пенсионных поступлений, что позволит получить опережающий рост доходов, поскольку пенсионные выплаты отстают от роста зарплат, замечает Кочетков. Данная тенденция будет сохраняться в ближайшие годы, что обеспечит рост доходной части ПФР относительно расходной. Кроме того, есть надежда на снижение расходов на обслуживание самого фонда и повышение отдачи от инвестиций. Важную роль также играет повышение пенсионного возраста.

"Эффект от данной реформы будет проявляться по нарастающей. Однако все это не гарантирует того, что впоследствии придется пересматривать параметры бюджета, поскольку доходы населения растут крайне неравномерно, и это создает проблемы с наполнением ПФР", — полагает он.

Тем не менее, есть надежда, что бюджет ПФР станет профицитным и правительство все же вернется к вопросу выплат ранее замороженных средств накопительной пенсии на личные счета граждан, заключает Кочетков.