МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Общая стоимость Всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей, рассказал глава Росстата Павел Малков.

"Общий бюджет Всероссийской переписи населения составит около 33 миллиардов рублей. Эта сумма на все годы и мероприятия по подготовке и проведению будущей переписи. Из этой сметы примерно половина составит фонд оплаты труда. Около четверти средств уйдет на IT-инфраструктуру и новые технологии, в том числе использование планшетов, портала "Госуслуги" и разработку аналитической платформы "Население", — сказал Малков.

Он добавил, что перепись запланирована как проект, "который должен ответить на все современные запросы общества".

"Перепись можно будет пройти одним из трех способов: самостоятельно переписаться на портале "Госуслуги", с помощью переписчика или в стационарных переписных пунктах, расположенных, например, в МФЦ", — пояснил глава Росстата.

Он напомнил, что в ходе предстоящего подсчета данных, впервые переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электронными планшетами и картами. "Все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в нашем ситуационном центре", — добавил Малков.

Глава Росстата уточнил, что при подведении итогов переписи будут использоваться большие массивы данных (big data): сведения переписи, информация, предоставленная мобильными операторами и органами госвласти. Полученная в результате переписи информация, а также данные госорганов и сотовых операторов будут сведены в единую аналитическую платформу "Население".