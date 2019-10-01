АЛМА-АТА, 1 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Казахстане за первые три квартала текущего года составила 3,3%, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

"Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2019 года составила 3,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом, согласно пресс-релизу, цены на продовольственные товары за эти девять месяцев увеличились на 6,2%, непродовольственные товары подорожали на 3,3%, а цены на платные услуги снизились на 0,3%.

В годовом выражении инфляция в сентябре сложилась на уровне 5,3%.

Национальный банк (ЦБ) Казахстана установил целевой коридор инфляции на 2019 год на уровне 4-6%.