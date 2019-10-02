МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году", — говорится в сообщении.

Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн и повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн с 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.

По прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сельхозсезоне (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) составит около 45 миллионов тонн, в том числе 36 миллионов тонн пшеницы.

Экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, включая 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.