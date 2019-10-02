МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит поправки в техрегламент о безопасности объектов морского транспорта, вводящие обязательные требования по экологической безопасности при перевалке угля в морских терминалах, сообщила пресс-служба кабмина.

"С целью установления обязательных для соблюдения требований безопасности к объектам инфраструктуры морского транспорта, используемым для перевалки угля, и процессам их проектирования, строительства и эксплуатации проектом постановления предлагается дополнить технический регламент положениями, предусматривающими необходимость соответствия таких объектов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды", — поясняется в сообщении.

В июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.

В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона в свою очередь заявляли, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.

ФГУП "Росморпорт" в конце мая заявило о намерении досрочно расторгнуть договор аренды с Находкинским морским торговым портом из-за загрязнения окружающей среды. В Арбитражный суд Приморского края был направлен соответствующий иск, в сентябре суд отказал Росморпорту в иске о расторжении договора аренды. В Минтрансе также ранее сообщали, что хотят прописать в законодательстве правила расторжения договоров аренды причалов со стивидорами, которые не выполняют судебные предписания о приостановке деятельности, связанные с экологическими нарушениями при перевалке угля.