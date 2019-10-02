МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду рассмотрит выделение 3,4 миллиарда рублей Минэнерго в 2019 году на развитие рынка газомоторного топлива в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минэнерго России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом распоряжения предлагается выделить Минэнерго 3,4 миллиарда рублей.

В конце сентября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива заявлял, что субсидии из федерального бюджета на строительство газозаправочных станций в 2020 году получат 27 регионов России. Тогда же он уточнил, что в этом году общая сумма субсидий составит 3,3 миллиарда рублей.

Зубков также сообщал, что в 2020 году будут выделены средства для субсидий на переоборудование автомобилей.