МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ разместил в Китае 13,4% всех своих золотовалютных активов на конец марта текущего года. Такие данные содержатся в статистике, опубликованной на сайте Банка России, который традиционно был опубликован с полугодовым лагом.
Инвестиции в Китай за год выросли на 8,7 процентных пункта, что позволило Поднебесной занять первую строчку по иностранным вложениям России.
Как пишет РБК, Китай впервые занял первую строчку по иностранным вложениям РФ: на апрель прошлого 2018 года лидером являлись США. Сейчас же их доля снизилась с 29,2% до 10,2%.
Резко выросла и доля Японии: с 1,7% до 10,2%.
Распределение золотовалютных активов России:
- Золото в хранилище ЦБ РФ — 18,2%
- Китай — 13,4%
- Германия — 13,2%
- Франция — 11,6%
- Япония — 10,2%
- США — 9,2%
- Великобритания — 5,9%
- Межгосударственные организации — 4,3%
- Нидерланды — 2,5%
- Канада — 2,3%
- Прочие страны — 9,3%.
Банк России преимущественно вкладывается в государственные облигации либо облигации с госгарантиями.
https://1prime.ru/state_regulation/20191002/830372606.html