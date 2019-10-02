МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ разместил в Китае 13,4% всех своих золотовалютных активов на конец марта текущего года. Такие данные содержатся в статистике, опубликованной на сайте Банка России, который традиционно был опубликован с полугодовым лагом.

Инвестиции в Китай за год выросли на 8,7 процентных пункта, что позволило Поднебесной занять первую строчку по иностранным вложениям России.

Как пишет РБК, Китай впервые занял первую строчку по иностранным вложениям РФ: на апрель прошлого 2018 года лидером являлись США. Сейчас же их доля снизилась с 29,2% до 10,2%.

Резко выросла и доля Японии: с 1,7% до 10,2%.

Распределение золотовалютных активов России:

Золото в хранилище ЦБ РФ — 18,2%

Китай — 13,4%

Германия — 13,2%

Франция — 11,6%

Япония — 10,2%

США — 9,2%

Великобритания — 5,9%

Межгосударственные организации — 4,3%

Нидерланды — 2,5%

Канада — 2,3%

Прочие страны — 9,3%.

Банк России преимущественно вкладывается в государственные облигации либо облигации с госгарантиями.