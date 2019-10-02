БЕРЛИН, 2 окт — ПРАЙМ. Немецкая промышленность переживает рецессию, прогноз по росту ВВП страны в 2019 году снижен до 0,5%, заявили эксперты ведущих германских исследовательских институтов в этой области, которые представили в среду свой прогноз экономического развития на осень.

"Наш прогноз озаглавлен "Промышленность в рецессии, силы роста истощаются". Откат начался уже в начале 2018 года, большая часть имевшихся тогда избыточных производственных мощностей в настоящее время сокращена. Конъюнктура в Германии в течение года продолжала снижаться, экономические показатели двух кварталов до лета демонстрировали потери", — заявил, презентуя прогноз, официальный представитель Германского института исследования экономики (DIW) Клаус Михельсен.

"Причины для охлаждения конъюнктуры следует искать, прежде всего, в промышленности. Там производительность с середины прошлого года регрессивна, инвестиционный спрос на важных рынках сбыта ослаб. Промышленность находится в стадии рецессии, которая отражается и на бизнес-услугах", — сказал он.

По его словам, эксперты ждут в 2019 году роста ВВП на 0,5%, что на 0,3 п.п. меньше, чем прогнозировалось в начале года. Михельсен добавил, что скорректирован и прогноз на 2020 год — 1,1% роста ВВП вместо заявленного ранее 1,8%.

Он добавил, что о "глубоком конъюнктурном кризисе пока речь не идет", поэтому эксперты не видят необходимости в специальных мерах по поддержке экономики, к примеру, принятых в период мирового экономического и финансового кризиса 2008-2009 годов.

Михельсен также заявил, что эксперты критически оценивают стремление правительства ФРГ формировать бездефицитный бюджет — так называемый бюджет "черного нуля", подчеркнув, что "придерживаться "черного нуля" как самоцели было бы… вредно" для экономики, развитие которой подвержено в настоящее время высоким рискам.

Причины рецессии в индустрии и низкого роста ВВП, по словам эксперта, "в значительной степени связаны с внешнеэкономической проблематикой", в частности, с торговыми конфликтами и выходом Великобритании из ЕС.

Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.