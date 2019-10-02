МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-сентябре сократила перечисления в бюджет РФ на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,177 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За девять месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4,177 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Годом ранее ФТС сообщала, что объем перечислений в бюджет в январе-сентябре составил 4,238 триллиона рублей.

В сентябре текущего года ведомство сократило перечисления в бюджет на 11,7% — до 474,12 миллиарда рублей.