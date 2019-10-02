МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 135 тысяч по сравнению с показателем августа, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 140 тысяч.

Показатель за август был пересмотрен до 157 тысяч с 195 тысяч.

В том числе в сфере малого бизнеса число рабочих мест в сентябре выросло на 30 тысяч, средние компании, со штатом 50-499 человек, увеличили штат на 39 тысяч мест, а крупные компании создали 67 тысяч новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях страны в сентябре поднялось на 9 тысяч, в производственном секторе — на 2 тысячи.