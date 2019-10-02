МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Росстат с 24 по 30 сентября вторую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию, с начала года рост цен составил 2,2%, сообщает ведомство.

Ранее три недели подряд в России сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.

"За период с 24 по 30 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала сентября он составил 99,8%, с начала года – 102,2%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, пшено – на 0,5%, мясо кур и водку – на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,9%, в том числе морковь – на 3,7%, картофель и репчатый лук – на 3,1%, белокочанная капуста – на 2,1%, яблоки – на 1,8%.

В то же время помидоры стали дороже на 4,5%, огурцы – на 3,2%. Цены на гречневую крупу выросли на 1,2%; на мясные консервы, сливочное масло, маргарин, куриные яйца и шоколадные конфеты – на 0,3%; на мороженую рыбу, стерилизованное молоко, сметану и жирный творог – на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Минэкономразвития РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.