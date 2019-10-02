МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Белгородские производители отправили первую партию свекловичного жома в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор и таможенное управление Китая в начале июня подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к соевому, рапсовому и подсолнечному шроту и свекловичному жому, а в начале сентября китайское ведомство сообщило о разрешении поставок этой продукции.

"Сахарный завод Белгородской области под контролем Россельхознадзора отправил первые 11 вагонов (774 тонны) со свекловичным гранулированным жомом в Китайскую Народную Республику", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что всего более 20 российских предприятий получили право экспортировать свекловичный жом в Китай, чему предшествовала многолетняя работа Россельхознадзора с китайскими коллегами.

В частности, указывается, что управление Россельхознадзора по Белгородской области разработало систему контроля качества и безопасности сахарной свеклы на всех этапах производства — от поступления и высева семян до отгрузки готовой продукции.

Так, перед началом поставок специалисты проводили фитосанитарные обследования полей на наличие объектов, имеющих карантинное значение для Китая. Также проводился мониторинг используемых при выращивании сахарной свеклы пестицидов и минеральных удобрений. А перед пуском заводов специалисты Россельхознадзора установили соответствие предприятий ветеринарным и фитосанитарным требованиям импортеров.