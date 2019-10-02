ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США вновь существенно снизились в среду, свидетельствуют данные торгов. Основные индексы пока показывают худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой кризис.

Индекс Dow Jones упал на 1,86% до 26079,23 пункта. Индекс S&P 4500 снизился на 1,79% до 2887,74 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 1,56% до 7785,25 пункта.

Их подстегивают данные о более медленном, чем раньше, росте числа рабочих мест в американской экономике. Кроме того, продолжают поступать данные об ослаблении производственного сектора.

Остается неопределенной и ситуация с торговыми войнами, которые ведет администрация Дональда Трампа. В среду США дали очередной "залп", заявив, что после благоприятного решения ВТО по субсудированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для ЕС пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телевидению пригрозил, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.

Для американских производителей хватало плохих новостей и на местном фронте. В целом снизились все сектора рейтинга S&P 500. Так, акции автомобильных концернов упали на фоне слабых данных по продажам Ford и General Motors за квартал.

Доходность государственных облигаций США также резко снизилась в среду на фоне растущей обеспокоенности относительно роста американской экономики. Падение процентной ставки по бондам означает повышение спроса со стороны инвесторов, которые "бегут" в гособлигации с рынка акций. Так, доходность десятилетних облигаций минфина США снизилась на 5,7 базисных пункта до 1,594%, в то время как двухлетние бонды торговались с доходностью в 1,482% годовых.