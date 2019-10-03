МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках двухдневного визита на Кубу обсудит с лидером республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и ряде других сфер, также стороны планируют подписать ряд соглашений и коммерческих контрактов.

Как сообщила ранее пресс-служба российского кабмина, премьер посетит республику с визитом 3-4 октября. На повестке его встречи с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Диас-Канелем будут "актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях", отметили в пресс-службе. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

В материалах к визиту отмечено, что укрепление стратегического партнерства с Кубой относится к числу внешнеполитических приоритетов России в латиноамериканском регионе; визит Медведева "призван придать дополнительный импульс продвижению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах".

ГРЯДУЩИЕ ВЫБОРЫ

Глава российского правительства посещает остров в преддверии выборов в республике. Сообщалось, что парламент Кубы — Национальная ассамблея народной власти — соберется 10 октября, чтобы избрать президента страны, должность которого предусматривает состоявшийся в феврале конституционный референдум. Также в этот день будут избраны вице-президент страны, члены Госсовета и спикер парламента. По мнению наблюдателей, президентом станет Диас-Канель, ныне возглавляющий страну в качестве председателя Госсовета.

За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности. Одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма, а Коммунистическая партия по-прежнему остается направляющей политической силой общества и государства.

САНКЦИИ ПРОТИВ КАСТРО И КУБЫ

Визит Медведев пройдет на фоне введенных не так давно Штатами санкций против первого секретаря центрального комитета Компартии Кубы, экс-главы государства Рауля Кастро. Об этом решении стало известно 26 сентября. По словам госсекретаря Майка Помпео, США внесли Кастро и его семью в санкционные списки за причастность к нарушению прав человека.

Этот шаг раскритиковала не только Гавана, но и Москва. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья на Генассамблее ООН заявил, что страна осуждает введенные Штатами ограничения. В российском внешнеполитическом ведомстве санкции против Кастро назвали бессмысленным и недостойным шагом.

Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году. В конце 2014 года страны объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений, а в июле 2015 года восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Американское правительство ввело целый ряд санкций против Кубы.

В начале 2019 года администрация Трампа объявила, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. А в середине сентября Трамп подписал указ о продлении торгового эмбарго на один год.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ДИАС-КАНЕЛЯ В РОССИЮ

Нынешний кубинский лидер впервые посетил Россию с официальным визитом в начале ноября 2018 года. Тогда состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Медведевым, а также спикерами обеих палат российского парламента — председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Тогда же Диас-Канель пригласил Путина посетить остров в 2019 году, отметив, что визит российского лидера на Кубу в 2014 году "стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений".

В ходе состоявшихся переговоров главы двух стран обсудили состояние и перспективы российско-кубинского стратегического партнерства, а также актуальные темы международной и региональной повести. Путин тогда заявил, что атмосфера встречи с кубинским коллегой была дружеской, деловой и конструктивной, назвав это "отличительной чертой российско-кубинского диалога". По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление, в котором выступили против гонки вооружений в космосе, а также призвали Штаты пересмотреть планы по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона также выступила за отмену экономической блокады Кубы, введенной США.

На повестке ноябрьской встречи Диас-Канеля с российским премьером были вопросы реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и других областях. Политики затронули и актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества. Медведев подчеркивал, что российско-кубинское экономическое взаимодействие имеет большой потенциал для развития. Кубинский лидер тогда пригласили главу российского кабмина посетить Кубу, когда это позволит его рабочий график.

Чуть позже в ноябре состоялась встреча глав оборонных ведомств двух стран. В июле уже этого года Кубу посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а буквально на днях глава МИД России встретился со своим кубинским коллегой на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Что касается торгово-экономического сотрудничества России и Кубы, можно отметить рост двусторонней торговли в последнее время. Так, в 2018 году объем товарооборота достиг отметки в 387,9 миллиона долларов США, что на 33,7% больше, чем годом ранее. В январе-июле 2019 года товарооборот также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 157 миллионов долларов. Среди ключевых статей российского экспорта на Кубу — поставки машин, оборудования, транспортных средств, сельхозпродукции, древесины; импорт представлен металлами, драгоценными камнями, продовольственными товарами, продукцией химической промышленности.

На переговорах с кубинским коллегой в ноябре прошлого года Путин объявил о том, что лидеры двух стран поручили межправительственной комиссии разработать конкретные меры по наращиванию встречных товарных потоков и расширению инвестиционного сотрудничества. Он заявлял и о готовности российского бизнеса принять активное участие в модернизации экономики Кубы. Президент РФ отметил также позитивный опыт взаимодействия двух стран в сфере энергетики. По его словам, "поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность".

В ходе прошлогоднего визита Диас-Канеля в Россию стало известно, что "Газпром" прорабатывает проект строительства ТЭС на Кубе мощностью 600 МВт с организацией поставок СПГ для нужд станции. Сообщалось также, что "Уралхиммаш" намерен подключиться к строительству парка хранения сжиженных углеводородных газов около Гаваны. Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам состоявшейся 20 сентября двухсторонней межправкомиссии, Москва и Гавана подписали дорожную карту по модернизации энергосистемы Кубы, что позволит стране на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит в перспективе 1,8 миллиарда долларов.

Кроме того Россия предложила Кубе помощь в строительстве объектов транспортной инфраструктуры; в частности, лидеры в ходе ноябрьской встречи говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети. Тогда же сообщалось, что РЖД совместно с Кубинским союзом железных дорог намерены модернизировать свыше одной тысячи километров железнодорожной сети страны. В конце января в пресс-службе российской компании РИА Новости сообщили, что стороны завершают проработку деталей будущего контракта. В августе "дочка" российского холдинга — "РЖД Интернешнл", производители железнодорожной техники "Синара-Транспортные машины" (СТМ) и "ПромТехКом" подписали меморандумы о сотрудничестве, предполагающие взаимодействие в рамках проекта развития железнодорожной инфраструктуры Кубы.

Путин после встречи с Диас-Канелем также сообщил, что идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС; это, по его словам, позволит кубинской стороне получить доступ к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли и спутниковым телекоммуникационным услугам.