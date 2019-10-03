МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре вырос до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Отмечается, что рост новых заказов в сентябре не был значительным, при этом темпы роста в целом соответствовали тем, что наблюдались в августе, и ниже тенденции в данной серии. Слабый внешний спрос привел к максимальному сокращению новых экспортных заказов за три года.

Кроме того, сообщается, что повышение производственных потребностей привело к возобновлению роста занятости. Темпы роста рабочих мест были максимальными с марта, но в целом незначительными, а объемы незавершенных заказов продолжали сокращаться в сентябре.

При этом совокупный индекс объемов производства составил в сентябре 51,4 пункта, практически сохранив уровень августа — 51,5 пункта, что говорит об умеренном расширении в частном секторе России. Как отмечается в исследовании, рост произошел на фоне существенного расширения деловой активности в сфере услуг, поскольку производители указали на максимальное сокращение объемов производства с начала 2009 года.

"Компании сферы услуг России указали на более быстрый рост деловой активности в сентябре, несмотря на лишь небольшое увеличение новых заказов, поскольку объемы незавершенных заказов еще больше сократились. Хотя компании впервые с апреля увеличили численность рабочих мест, они выразили меньшую степень оптимизма в отношении будущего роста деловой активности. Участники исследования отмечали трудности, с которыми сталкиваются малый и средний бизнес", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в исследовании. По ее словам, несмотря на до сих пор сохранившееся расширение в сфере услуг, такие прогнозные индикаторы как деловые ожидания, свидетельствуют о беспокойстве бизнеса относительно будущего мирового экономического роста.