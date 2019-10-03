МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 50,1 пункта против 51,9 пункта в августе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель составил 50,4 пункта, как показала предварительная оценка. Индикатор сентября стал самым низким за последние шесть лет и три месяца.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре составил 51,6 пункта против 53,5 пункта в августе, ожидалось снижение только до 52 пунктов.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в сентябре, по окончательной оценке, опустился до 48,5 пункта с уровня августа в 51,7 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 49,1 пункта, как показала предварительная оценка. Показатель впервые опустился ниже отметки в 50 пунктов с апреля 2013 года. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 51,4 пункта с 54,8 пункта в августе.

Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре, по окончательной оценке, уменьшился до 50,8 пункта с уровня августа в 52,9 пункта. Аналитики ожидали, что показатель составил 51,3 пункта, как показала предварительная оценка. PMI страны в сфере услуг снизился до 51,1 пункта с 53,4 пункта в августе.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.