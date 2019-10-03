МОСКВА, 3 окт — Dow Jones. В мировой экономике было простое правило: США начинают, остальные догоняют. Так было с высокими процентными ставками в 1981 году, лопнувшим в 2001 году пузырем высокотехнологичных компаний или с кризисом на рынке недвижимости в 2008 году. Всегда США втягивали другие страны в рецессию, а не наоборот.

В этом году ситуация может развернуться. Американская экономика сейчас не в рецессии, но ее производственный сектор уже, возможно, в ней, а рост экономики в целом явно замедлился. Во 2-м квартале негативное воздействие на рост оказали инвестиции компаний и внешняя торговля, и аналитики Macroeconomic Advisers прогнозируют, что в 3-м квартале ситуация повторилась. Экономика в целом растет примерно на 2% в годовом исчислении благодаря сильному потреблению, но есть признаки неустойчивости.

Основные причины этого кроются не в американской, а в мировой экономике. Связанная с введением пошлин напряженность, экологические проблемы в автопроме Германии, сжатие кредитного рынка Китая и другие негативные факторы, воздействующие на иностранные экономики, стали проявляться и в США.

Исторически США были привиты против внешнего воздействия, поскольку на экспорт приходилась относительно небольшая доля экономики, а экономика страны и ее финансовые рынки реагировали в основном на внутренние факторы, такие как процентные ставки в США, инфляция и изменения во внутренней экономике.

Теперь ситуация изменилась. Во-первых, доля других стран в мировой экономике выросла, в основном благодаря Китаю. Во-вторых, доля внешней торговли в ВВП США увеличилась. В результате внедрения добычи сланцевой нефти и газа капиталовложения в добывающие отрасли стали важной составляющей инвестиций в США, которая очень чувствительна к ценам на нефть, а эти цены – к темпам роста мировой экономики.

Кроме того, интеграция рынков капиталов означает, что процентные ставки в США стали больше зависеть от внешних условий. Смягчение политик иностранными центральными банками может усилить доллар и ужесточить условия финансирования для американских производителей. Такое воздействие усиливается, когда ставки равны нулю или близки к нему.

Когда президент Дональд Трамп и его советники начали повышать пошлины, они ожидали, что это не окажет негативного воздействия на американскую экономику. Они предполагали, что эти меры вернут в США рабочие места и производство, а другие страны пострадают больше, так как они экспортировали в США больше, чем импортировали из них. "В целом мы стремимся причинить им боль, а не себе", — сказал советник Белого дома Питер Наварро в августе, когда администрация Трампа ввела пошлины на китайские товары.

Но боль, которую пошлины причинили другим странам, могла рикошетом ударить по США в форме ослабления мирового спроса, которое оказывает давление на инвестиции и экспорт из США.

"Общая неопределенность вокруг мировых экономических связей и их вероятных изменений оказывает большое ослабляющее воздействие на многие страны", — сказал бывший экономист МВФ Мори Обстфельд. По его словам, особо уязвима Германия, поскольку ее экономика очень зависит от мировой торговли, а также потому, что ее автомобильная промышленность стала "большой мишенью". Трамп постоянно угрожает ввести пошлины на импорт немецких автомобилей.

Вместе с тем дело не только в торговой войне. "Германия специализируется на экспорте автомобилей и оборудования для их производства, а мировой спрос на автомобили резко упал, причем особенно явно – в Китае и Индии", — сказал экономист Совета по международным отношениям Брэд Сетсер.

Важной причиной замедления роста мировой экономики, о которой часто забывают, стало то, что в начале прошлого года власти Китая стали сдерживать кредитование частных лиц, чтобы предотвратить образование мыльного пузыря на финансовом рынке. Продажи автомобилей в Китае с 2012 по середину 2018 года выросли на 50%, а с тех пор сократились на 12%.

Оливер Ракау из Oxford Economics сказал, что производство автомобилей в Германии пострадало в результате скандала с фальсификацией данных о вредных выбросах, который негативно отразился на продажах и вызвал отсрочки вывода на рынок новых моделей. Другими негативными факторами стали задержки сертификации некоторых моделей по новым экологическим стандартам и слабость экспорта в Великобританию на фоне неопределенности вокруг Brexit.

Хорошо, что эти факторы непостоянны. По словам Ракау, скоро немецкие производители запустят новые модели автомобилей. Китай допустил ускорение роста кредитования. Трамп может отменить пошлины так же просто, как он ввел их.

Плохо то, что если проблемы не будут устранены или если это другие проблемы, то для их решения у мировых лидеров мало инструментов. Европейский центральный банк, понизив уже находившиеся на негативной территории процентные ставки, призвал правительства стран принять меры налогово-бюджетного стимулирования. По словам Сетсера, Германия могла бы простимулировать свою экономику лишь сокращением профицита бюджета, но пока власти страны только намекают на такую возможность.

Если отрицательные ставки или меры налогово-бюджетной политики не возродят рост европейской экономики, есть риск того, что это придется сделать за счет экспорта при поддержке ослабления евро за счет торговых партнеров, включая США.

По словам Обстфельда, если структурно слабый спрос обусловит понижение процентных ставок в других странах, в США может возникнуть дефляционное давление в результате укрепления доллара, если ФРС также не понизит ставки. Несомненно, именно об этом задумаются руководители центрального банка, когда позднее в октябре будут обсуждать денежно-кредитную политику.

— Автор Greg Ip, greg.ip@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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