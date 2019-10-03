МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Газпромбанк планирует продать "Мечелу" 34% в Эльгинском угольном проекте за сумму немногим более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил также, что сделка должна быть закрыта до 20 января.

"Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю в июне 2016 года приобрел Газпромбанк. Сделка состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, ее сумма составила 34,3 миллиарда рублей.

В конце августа Газпромбанк сообщил, что получил от одного из претендентов предложение о выкупе его доли (49%) в Эльгинском угольном месторождении. В Федеральной антимонопольной службе России в свою очередь подтвердили получение ходатайства от компании "А-Проперти" (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) о приобретении доли в Эльге. При этом у "Мечела" есть преимущественное право выкупа доли банка в проекте.