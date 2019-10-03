КИЕВ, 3 окт — ПРАЙМ. Часть акций компаний "Украинские железные дороги" и "Укрпочта" планируют продать инвесторам, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Верховная рада Украины на заседании в среду приняла законопроект, который отменяет перечень запрещенных к приватизации государственных компаний. Документ еще должен подписать спикер Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский.

"Верховная рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что государство оставит себе минимум 51% акций стратегических объектов и будет работать над поиском стратегических инвесторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию на Украине.