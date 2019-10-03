СОЧИ, 3 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит стратегию низкоуглеродного развития России, не реализуя климатическую повестку страна может столкнуться с серьёзными проблемами на глобальных рынках, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы сейчас готовим стратегию низкоуглеродного развития, мы понимаем все вызовы", — сказал Орешкин на полях 16-го заседания Валдайского клуба.

Он отметил, что один из кандидатов в президенты от демократической партии США Элизабет Уоррен не так давно писала о том, климатическая повестка будет одним из источников или обоснований протекционизма в будущем.

"Она критиковала в этой статье (президента США — ред.) Трампа, что неправильно так в лоб, что есть вполне другие истории, которые нужно использовать — наказывать страны, которые не реализуют климатическую повестку, не реализуют ряд других историй, через этот механизм осуществлять регулирование международной торговли", — добавил Орешкин. При этом он указал, что в США, в отличие от Европы, климатическая повестка не является лидирующей.

"В Европе все завязано на климатическую повестку, и она будет становиться еще глубже, а Европа для нас один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках", — пояснил глава Минэкономразвития.

Он добавил, что Россия может оказаться в ближайшие десятилетия лучшей страной с точки зрения эмиссии CO2 и других парниковых газов среди всех крупных экономик мира.