МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 сентября, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 219 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 215 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 215 тысяч с 213 тысяч заявок.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели не изменилось, оставшись на уровне пересмотренного показателя прошлой недели в 212,5 тысячи. Оценка за прошлую неделю повышена до 212,5 тысячи с 212 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 сентября, уменьшилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,651 миллиона человек. Показатель прошлой недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,656 миллиона человек с 1,65 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.