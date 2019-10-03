МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до 52,6% с уровня августа в 56,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения индикатора только до 55%. Значение сентября стало самым низким с августа 2016 года.

Индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре опустился до 50,4% с уровня августа в 53,1%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.