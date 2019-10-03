МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Загорский трубный завод планирует новое производство бесшовных труб мощностью 450-500 тысяч тонн в год, выход на проектную мощность запланирован на 2022 год, сообщил журналистам гендиректор компании Денис Сафин.

"Мы хотим построить его за два года и год нужен на выход на проектные мощности", — рассказал Сафин, добавив, что выход на проектную мощность планируется таким образом в 2022 году.

"Потребители — все компании нефтегазовой отрасли. Топ-20, 30 наших ведущих нефтегазовых компаний, кто занимается добычей и транспортировкой нефти и газа. Объем труб, который мы хотим производить, порядка 450-500 тысяч тонн", — добавил он.

Он также подтвердил, что инвестиции в проект составят порядка 35 миллиардов рублей, для их финансирования будет привлечен кредит ВТБ. Завод, по словам Сафина, будет находиться в Центральном федеральном округе "недалеко от существующего Загорского трубного завода".

Как сообщила пресс-служба ВТБ, банк выступит инвестором нового проекта ЗТЗ по производству бесшовных труб стоимостью 35 миллиардов рублей.

Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписано в рамках Петербургского международного газового форума.

"В соответствии с договоренностями сторон ВТБ планирует выступить финансовым инвестором проекта строительства нового промышленного кластера по производству бесшовных труб в Центральном федеральном округе РФ. Проект реализуется ЗТЗ, объем инвестиций в проект составит 35 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Загорский трубный завод построен в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2015 году. Инвестиции в проект составили порядка 10 миллиардов рублей. Проектная мощность завода составляет 500 тысяч тонн труб большого диаметра в год. Предприятие ориентируется на обеспечение нужд нефтегазовой отрасли.