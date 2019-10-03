По просьбе Минэнерго уточняется цитата во втором абзаце, соответствующим образом меняется заголовок и первый абзац; добавлен последний абзац.

МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ стремится создать возможности для выплаты энергетическими компаниями с госучастием дивидендов в 50% прибыли, но при масштабных инвестициях сумма может корректироваться, сообщил журналистам курирующий электроэнергетику замглавы Минэнерго Юрий Маневич в кулуарах Российской энергетической недели.

"Правительством РФ принято концептуальное решение о выплате компаниями с госучастием дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Возможны отдельные случаи, когда в связи с необходимостью реализовывать масштабную инвестпрограмму сумма может быть скорректирована. При этом мы стремимся к тому, чтобы создать возможность для выплаты соответствующей суммы за счет повышения эффективности деятельности и долгосрочных регуляторных решений", — сообщил Маневич.

Ранее в четверг он сказал, что Минэнерго против обязательной выплаты госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли, размер выплат надо отдельно обсуждать по каждой энергокомпании. Он пояснил, что надо учитывать, например, по сути социальную нагрузку "Россетей" и особенности работы "Русгидро" на Дальнем Востоке.

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