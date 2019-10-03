ВАШИНГТОН, 3 окт /ПРАЙМ/. Основные индексы США выросли по итогам четверга на 0,5-1,1% после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов в 16.00 (23.00 мск), индекс Dow Jones вырос на 0,47%, до 26201,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 7872,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,80%, до 2910,65 пункта.

За первые два дня октября индексы показывали снижение и худшее с 2008 года начало квартала. Пессимистические настроения были и в начале торгов в четверг, когда индексы ушли в минус.

Затем ситуация стабилизировалась и показатели вышли в плюс. Лидерами роста стали, в частности высокотехнологичные компании Amazo, Microsoft, NVIDIA, а банковский сектор (например, Bank of America, JP Morgan) показал снижение.

Индексы американского Института управления поставками (ISM) по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, которые выходят в начале каждого месяца, сдерживают настроения трейдеров. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы — десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.

Теперь внимание участников торгов обращено к статистике по рынку труда, которая выйдет в пятницу днем. Министерство труда сообщит данные по безработице в сентябре, аналитики ждут сохранения ее уровня на отметке августа в 3,7%.