МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Российские сенаторы на заседании 9 октября рассмотрят закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год, с докладами выступят первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщает сайт Совфеда.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит — 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.
Инфляция в 2018 году составила 4,3%, а ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом о бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ.
В повестке дня – законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в законодательные акты, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, а также гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
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https://1prime.ru/state_regulation/20191004/830379824.html