МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Накопленных резервов в Фонде национального благосостояния хватит для того, чтобы исполнять бюджетные обязательства в условиях низких цен в течение 3-4 лет, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Сегодня мы имеем все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть 30 долларов за баррель и ниже. Нам достаточно резерва для того, чтобы пройти 3-4 года в условиях низких цен", — сказал он.

"Механизм бюджетного правила предотвращает возникновение рисков, с которыми мы сталкивались, с которыми мы, на самом деле, несколько раз наступали на одни и те же грабли, и каждый раз получали очевидный результат. Сейчас мы создали такую страховочную систему", — добавил Силуанов.

Со следующего года будет возможность не только накапливать резервы, но и осуществлять инвестирование из этого источника, продолжил Силуанов. "Действительно прошли непростые годы, мы создали условия, чтобы спокойно проходить и бороться с различными внешними воздействиями, с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем возможности инвестировать средства нашего резерва", — отметил он.

Силуанов сообщил, что после превышения объема ФНБ 7% ВВП появится возможность инвестировать около 1,7 триллиона рублей. Он отметил, что около 15-20% можно было бы направлять на инвестиции на проекты внутри РФ, в том числе региональные.