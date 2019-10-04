МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах РФ.

"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ", — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах РФ, неплохо себя зарекомендовал. "Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи", — отметил он.