МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим", — сказала она, выступая в Совете Федерации.

Банк России 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.