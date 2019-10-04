МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Влияние фактора роста потребкредитования на ВВП снизилось, его нужно замещать другими стимулами, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.

Основной вклад в экономический рост в последние кварталы вносило потребление, причем в том числе, в значительной степени за счет роста потребительского кредитования, пояснила Юдаева. Сейчас потребительское кредитование замедляется, при этом ЦБ опасается того, что там будут накапливаться риски и вводит специальные меры, чтобы несколько охладить этот рынок.

"Сейчас уже с пиков в 25,5% в апреле этого года темп роста годовой снизился до 23,8%, а если взять пересчитанный на год за последние три месяца, то там темп роста всего 19%. Поэтому вклад этого фактора в экономический рост замедляется. Мы, конечно, здесь не видим такого обвального падения, как видит Минэкономразвития, тем не менее мы видим замедление до 10%, поэтому, соответственно, этот фактор должен быть замещен какими-то другими факторами", — сказала первый зампред ЦБ.

"С точки зрения потребления мы рассчитываем, что все-таки будет рост заработков, это обеспечит определенный вклад потребления в экономический рост в следующем году. С нашей точки зрения, он будет более высоким, чем заложено в прогнозе, который лежит в проекте бюджета, примерно 2-2,5% темп роста и мы также считаем, что вырастут инвестиции, хотя чуть более медленными темпами, чем опять же в прогнозе, который заложен в проект бюджета", — добавила она.

Минэкономразвития в базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывает предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года. По мнению главы ведомства Максима Орешкина, такое снижение возможно только в случае действенных мер со стороны ЦБ. Банк России в свою очередь такую оценку считает нереалистичной и прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на уровне 10%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в качестве ответа заявила, что ЦБ не ставит цели добиваться замедления роста потребительского кредитования до ожидаемых Минэкономразвития 4%, поскольку нет связанных с этим рисков для финансовой стабильности РФ.