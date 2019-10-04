ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ И НЕ ТОЛЬКО

В ходе состоявшегося на этой неделе форума "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся не только и не столько энергетики, сколько ситуации в мире в целом. Он высказал свое мнение относительно атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, политики США по Ирану, рассказал о диалоге России и Китая и предостерег от использования доллара как инструмента политической борьбы. Путин заявил, что Россия делает все для балансировки спроса и предложения на мировом энергорынке и призвал остальных игроков следовать этому примеру. Он напомнил, что США всегда были против энергетического сотрудничества РФ и Европы, однако констатировал, что поставки из США не смогут восполнить потребности ЕС в газе после падения добычи. Со своей стороны Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, что снимет риски для Европы с точки зрения обеспечения энергоносителями, заверил российский лидер.

Определяющие для энергетического сектора заявления звучали от Минэнерго. В министерстве сообщили, что стремятся создать возможности для дивидендов госкомпаний в 50% прибыли, но против того, чтобы эта выплата была обязательной — при масштабных инвестициях и социальной нагрузке сумма может корректироваться. Кроме того, Минэнерго конкретизировало срок принятия закона о запрете полетов беспилотников над объектами ТЭК – весна 2020 года – и выступило за уголовную ответственность для нарушителей. Участники мероприятия обозначили объемы добычи нефти и газа, а также переработки этого сырья на ближайшую перспективу. По оценке Роснедр, 67% от технологически извлекаемых запасов нефти являются рентабельными. При необходимости РФ может увеличить добычу достаточно быстро. На форуме генерировали и новости, на первый взгляд, далекие от энергетики. Так, Минфин заявил, что рассматривает вопрос о повышении минимальной розничной цены на водку со следующего года на 15 рублей за 0,5 литра.

У СБЕРБАНКА УТЕКЛИ ДАННЫЕ

Крупнейший банк России – Сбербанк – на этой неделе столкнулся с утечкой данных кредитных карт клиентов. Вначале СМИ сообщили, что в открытом доступе могут оказаться 60 млн записей о картах, однако позже банк это опроверг. Он сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Данные об утечке 60 млн записей некорректны, а все средства клиентов в любом случае находятся в безопасности, заверили в банке. Основной версией называют умышленные преступные действия сотрудника, имеющего особые административные права. Возможно, компьютер мог быть разобран, а твердый диск с информацией изъят. Никакой хакерской атаки не было, поскольку внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности. По поводу утечки Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор, которые также проводят расследование случившегося.

Эксперты согласны с тем, что обозначенные СМИ данные клиентов, указанные в базе, нельзя использовать для похищения денег со счета или карты. Однако они могут быть использованы для вишинга и иных приемов социальной инженерии. Например, телефонного мошенничества, когда преступники пытаются получить у клиентов банка код SMS-подтверждения операции или кодовое слово. Клиенты Сбербанка уже становились объектами подобных атак, причем банк отрицал, что для этого используются украденные данные, напомнили они. По мнению экспертов, универсальный рецепт для банков, желающих избежать подобных ситуаций — усиление работы и увеличение инвестиций в информационную безопасность.

ГРУСТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБРАБОТКЕ

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта c 49,1 пункта в августе, сообщила во вторник исследовательская организация Markit. Это худший за 10 лет показатель – по мнению организации, провал связан с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов. Эти данные звучали вразрез со свежими оценками Росстата, который отмечал рост промпроизводства в августе до 2,9% с июльских 2,8%. Поэтому власти не оставили такой сигнал без внимания. В Минпромторге назвали оценку Markit некорректной, поскольку методика была выбрана неверно. Нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях, считают в министерстве.

В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин признал, что данные индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ за сентябрь вызывают тревогу. Но нужно смотреть более длительную динамику, поскольку этот показатель бывает волатильным. Он также указал, что нужно в первую очередь обращать внимание на динамику компонентов этого индекса. Это, прежде всего, слабость спроса, не только внешнего, но и внутреннего, причем слабость спроса на многолетних минимумах. Мы видим крайне низкий показатель по динамике отпускных цен, что указывает на то, что инфляция остановилась, констатировал министр. По мнению экспертов, данные PMI указывают на вероятный спад выпуска в IV квартале, однако по итогам года рост промышленности порядка 2% сохранится. Это говорит о том, что итоговые годовые значения ВВП-2019 в пределах 1-1,5% вполне достижимы.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ: ТЕПЕРЬ С ЕВРОПОЙ

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 млрд долларов в год. Вашингтон не преминул этим воспользоваться – вначале госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Затем торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введение новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. Пошлины будут введены на ряд импортируемых товаров из стран-членов ЕС, при этом основная их часть будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании — четырех стран, ответственных за незаконные субсидии.

США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин. Также Вашингтон выразил намерение начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО, чтобы это было выгодно американским работникам. В свою очередь, в ЕС заявили, что вынуждены будут дать адекватный ответ на меры, которые предпримут США. На фоне обострения торговых споров между США и ЕС американские фондовые биржи в конце недели существенно падали, показывая худшее начало квартала с 2008 года. Другой причиной обвала стали негативные статданные по американской экономике, внушившие инвесторам опасения, что новый кризис не за горами.

ДЕЛО АЛЕКСАНДРОВА

На этой неделе Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей. По версии следствия, он привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании "Аэрофлот", при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка по договорам для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Следователь просил заключить Александрова под стражу, прокурор возражала, настаивая на домашнем аресте. Сам Александров тоже просил домашний арест, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Он заявил, что не сможет выехать из страны, поскольку его загранпаспорт изъят.

Кроме него, обвинения предъявлены еще трем фигурантам – адвокату Дине Кибец, председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой. По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств "Аэрофлота", организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента "Аэрофлота". Для исполнения этих договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей "на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ", заявили в СК РФ.

ПРИЗРАК БОЛЬШОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Идея о приватизации части российской госсобственности вновь начала витать в воздухе. Как сказано в материалах к проекту бюджета, внесенных в Госдуму на этой неделе, прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматривает снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК. Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов, отмечается в материалах. Окончательное решение о целесообразности приватизации будет принято правительством по итогам консультаций.

Эти и другие компании уже много лет стоят в планах по приватизации, однако по факту сделок не происходит по объективным причинам – отсутствию интереса инвесторов, плохой конъюнктуре рынка. Многим компаниям мешает статус стратегических – он накладывает ограничения на возможных инвесторов. Вряд ли серьезных покупателей заинтересуют социальные обязательства, участие в нацпроектах и инвестпрограммы, которые есть у большинства таких компаний. Таким образом, заявленные в планах 200-300 млрд рублей в год допдоходов от приватизации превращаются в 20-30 млрд рублей, полученных за счет продажи незначительных активов. Эксперты напоминают, что прямо сейчас Минфину деньги не нужны – у него намечаются допдоходы бюджета в размере 1,6-1,8 трлн рублей, а со следующего года можно тратить ФНБ. Поэтому вряд ли "большая приватизация" стартует в ближайшее время – разве что на это появятся политические основания.

ДАДЛИ СКАЗАЛ "ДО СВИДАНИЯ"

На этой неделе британская нефтегазовая компания ВР официально подтвердила, что ее гендиректор Боб Дадли уйдет в отставку. Это произойдет 31 марта 2020 года после объявления 4 февраля 2020 года финансовых итогов компании за весь 2019 год. Сам Дадли заявил об этом днем раньше, напомнив, что давно обещал уйти в отставку в возрасте около 65 лет (сейчас ему 64 года). Однако после его заявления акции BP подешевели на 4,32%.

Дадли проработал в компании 40 лет, из которых девять занимал пост гендиректора. На него он был назначен, вероятно, в самое сложное время в истории BP. За время своей работы он руководил восстановлением после аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, сделал из BP более сильную и безопасную компанию и помог ей восстановить свое положение в качестве одного из лидеров энергетического сектора, говорится в сообщении компании. Место Дадли во главе одной из крупнейших нефтегазовых корпораций мира займет Бернард Луни, который в настоящее время возглавляет в BP направление разведки и добычи (upstream). Луни войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 года.