МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 136 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что безработица осталась на уровне августа в 3,7%. При этом прогнозировалось, что число рабочих мест выросло на 140 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 28,09 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата опустилась на 1 цент.