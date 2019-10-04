МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 0,9 миллиарда долларов, или на 1,6% по сравнению с показателем июля, до 54,9 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце вырос до 54,5 миллиарда долларов с показателя июля в 54 миллиарда.