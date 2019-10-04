МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Дефляция в РФ в сентябре второй месяц подряд составила 0,2%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 4% с августовских 4,3%, следует из сообщения Росстата.

"В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,3%", — говорится в сообщении.

В сентябре в 57 регионах России (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,7%. В наибольшей степени в Коми и Крыму – на 0,7% и 0,6% соответственно. Основной причиной Росстат называет "снижение цен на услуги и продукты питания".

В то же время в 16 регионах наблюдался прирост потребительских цен. Наиболее заметный прирост — в Еврейской автономной области – 0,7%, что связано с подорожанием непродовольственных товаров на 2,1%, отмечает ведомство.

Продовольственная дефляция в РФ в сентябре в месячном выражении составила 0,4% после снижения цен на 0,9% в августе. С начала года цены на продовольственные товары в России выросли на 1,3%, по сравнению с сентябрем прошлого года — на 4,6%. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в сентябре составил 0,2% к августу текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года — 2,4%, к сентябрю прошлого года — 4,9%). Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% к августу (к декабрю — на 2,3%, к сентябрю 2018 года — на 3,4%).

Минэкономразвития в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.

В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2019 года неизбежно будет существенно ниже 4%. По его словам, министерство планирует обновить краткосрочный прогноз по экономическим показателям в конце декабря.