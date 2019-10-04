МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%, следует из доклада министерства "Картина инфляции. Октябрь".

"По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,1-0,2% м/м, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. При этом сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% г/г", — говорится в докладе.

Росстат в сентябре второй месяц подряд зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2%, в годовом выражении инфляция, по данным Росстата, в прошлом месяце замедлилась до 4%.

Минэкономразвития в августе понизило свой прогноз инфляции по итогам 2019 года до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.

В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2019 года неизбежно будет существенно ниже 4%. Также, по его словам, министерство планирует обновить краткосрочный прогноз экономических показателей в конце декабря.