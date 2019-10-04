МОСКВА,4 окт /ПРАЙМ/. Общий рост кредитования в России в 2019 году составит 10%, в 2020 году — 9%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's в своем отчете, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Мы ожидаем, что общий рост кредитования в отрасли останется умеренным: 10% в 2019 году и 9% в 2020 году, что в основном обусловлено ростом объема розничных кредитов. Спрос на корпоративные кредиты останется слабым из-за замедления экономического роста", — говорится в документе.

Moody's указывает, что в целом кредитование в РФ вернулось к росту в 2017 году после падения на 7% годом ранее. Рост был в основном обусловлен розничным сегментом, на который приходится примерно треть всех общесистемных кредитов, в 2017 году их объем вырос на 12,8%, а в 2018 году — на 22,4%.

Агентство также считает, что санкции со стороны других стран против России окажут ограниченное влияние на крупные госбанки. "Между тем, последствия от санкций США и ЕС в отношении крупных российских государственных банков ограничены, главным образом потому, что эти банки получают большую часть своего финансирования через депозиты внутренних клиентов", — пишет агентство.