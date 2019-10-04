ВАШИНГТОН, 4 окт /ПРАЙМ/. Основные индексы США выросли по итогам пятницы на 1,4% на фоне положительных статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов в 16.00 (23.00 мск), индекс Dow Jones вырос на 1,42%, до 26573,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 7982,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42%, до 2952,01 пункта.

Инвесторы отыгрывают статданные по безработице в США в сентябре. Показатель опустился до минимума за 50 лет. В последний раз показатель в 3,5% был зафиксирован в декабре 1969 года. Согласно официальным данным, почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,9% в годовом выражении, а в месячном — опустилась на 1 цент.