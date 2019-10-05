МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Куба рассчитывается с РФ по долгам и готова погасить их все, даже если просрочила платежи, ситуация не такая, как была 20-30 лет назад, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

С 3 по 4 октября Медведев с официальным визитом посетил Кубу.

"Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, ещё лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят", — сказал Медведев в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Премьер отметил, что в ходе бесед и переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом тот "несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим".

В ходе общения с премьером Брилев напомнил, что есть уникальное российско-кубинское соглашение, согласно которому Москва списала кубинцам 90% долга. При этом, по словам ведущего, 10% долга Куба возвращает на очень выгодных для России условиях — есть целая отрасль кубинской экономики, куда пускают только россиян без тендеров.