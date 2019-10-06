ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор британской нефтяной компании BP Роберт Дадли считает, что отношения между Россией и Великобританией становятся лучше. Об этом он заявил в интервью программа "Москва. Кремль. Путин" во время Российской энергетической недели.

"Я не думаю, что отношения очень плохие. Мне кажется сейчас отношения становятся лучше", — сказал Дадли.

При этом он признался, что чувствует себя в России "очень комфортно".