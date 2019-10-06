С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Руководство Ozon встретилось с курьерами, которые не вышли на работу в Санкт-Петербурге, и пообещало оперативно рассмотреть их требования, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что около 40 курьеров Ozon в Петербурге в субботу не вышли на работу из-за претензий по выплате зарплаты и условиям труда. В компании Ozon РИА Новости подтвердили, что часть курьеров не вышла на работу в Петербурге. Обращения инициативной группы (порядка 25 человек) в основном были связаны с некорректными расчетами заработной платы. Компания намерена проверить все расчеты и рассмотреть каждое обращение. В связи со сложившейся ситуацией не все посылки могут быть доставлены клиентам в субботу, однако их оперативно доставят в ближайшие дни.

Как сообщила представитель компании, встреча курьеров и руководства Ozon прошла в воскресенье в 9.00 на территории логистического центра компании, также было организовано дополнительное общение с сотрудниками в 11.30. Со стороны Ozon на встречу приехал директор по инфраструктуре и каналам доставки Нил Спиккетт, которому сотрудники передали свои требования.

"Среди них есть индивидуальные случаи (некорректный расчет заработной платы), есть и вопросы к бизнес-процессам. На встрече руководство компании еще раз подтвердило, что все обращения по поводу некорректных начислений заработной платы за сентябрь будут быстро рассмотрены и устранены 7-8 октября. Также сформировано два списка вопросов: в первом – срочные, их решат в течение недели. Обсуждение и решение вопросов из второго списка будет происходить в течение октября месяца", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в воскресенье часть курьеров Ozon в Петербурге работает в штатном режиме и доставляет заказы.

"Сегодня утром значительная часть сотрудников сегодняшней смены вышла на маршруты, то есть заказы доставляются. Речи о том, что 200 сотрудников отказались работать (как написали некоторые медиа), не идет", — сказала представитель компании.

Она напомнила, что компания уже уведомила клиентов о том, что их заказы могут быть не доставлены вовремя. "Ozon еще раз извиняется перед клиентами за неудобства, служба поддержки компании подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку", — отметила собеседница агентства.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel и платформа Ozon.Invest.