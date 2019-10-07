САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт /ПРАЙМ/. Отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний надо вводить обязательно, в Сбербанке обсуждают этот вопрос, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", — сказал он в воскресенье журналистам в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".

По его словам, Центробанк идет в этом вопросе навстречу.

"Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, не для физических лиц", — добавил Греф.