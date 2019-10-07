МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Городами-лидерами по уровню зарплат стали Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Таковы результаты исследования РИА Новости.

Жители этих трех российских городов могут совершить больше всего покупок на всю свою зарплату.

В топ-20 городов также вошли

Сургут

Ханты-Мансийск

Магадан

Санкт-Петербург

Тюмень

Нижневартовск

Петропавловск-Камчатский

Аутсайдеры рейтинга — Шахты, Черкесск, Элиста, Майкоп, Севастополь, Иваново, Нальчик, Махачкала, Грозный, Псков.

Эксперты, создавая рейтинг, учитывали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах Российской Федерации. За основу были взяты данные из муниципальной статистики Росстата за первую половину 2019 года по крупным и средним предприятиям.

В стандартный потребительский набор входят 112 товаров и услуг, в том числе:

продукты питания (в том числе деликатесы)

одежда

промтовары

мебель и другое.



Соотношения зарплат и стоимости стандартного набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.