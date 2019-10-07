МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Городами-лидерами по уровню зарплат стали Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Таковы результаты исследования РИА Новости.
Жители этих трех российских городов могут совершить больше всего покупок на всю свою зарплату.
В топ-20 городов также вошли
- Сургут
- Ханты-Мансийск
- Магадан
- Санкт-Петербург
- Тюмень
- Нижневартовск
- Петропавловск-Камчатский
Аутсайдеры рейтинга — Шахты, Черкесск, Элиста, Майкоп, Севастополь, Иваново, Нальчик, Махачкала, Грозный, Псков.
Эксперты, создавая рейтинг, учитывали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах Российской Федерации. За основу были взяты данные из муниципальной статистики Росстата за первую половину 2019 года по крупным и средним предприятиям.
В стандартный потребительский набор входят 112 товаров и услуг, в том числе:
- продукты питания (в том числе деликатесы)
- одежда
- промтовары
- мебель и другое.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.
https://1prime.ru/state_regulation/20191007/830385258.html