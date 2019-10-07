МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Городами-лидерами по уровню зарплат стали Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. Таковы результаты исследования РИА Новости.

Жители этих трех российских городов могут совершить больше всего покупок на всю свою зарплату. 

В топ-20 городов также вошли

  • Сургут
  • Ханты-Мансийск
  • Магадан
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Нижневартовск
  • Петропавловск-Камчатский

Аутсайдеры рейтинга — Шахты, Черкесск, Элиста, Майкоп, Севастополь, Иваново, Нальчик, Махачкала, Грозный, Псков.

Эксперты, создавая рейтинг, учитывали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах Российской Федерации. За основу были взяты данные из муниципальной статистики Росстата за первую половину 2019 года по крупным и средним предприятиям.

В стандартный потребительский набор входят 112 товаров и услуг, в том числе:

  • продукты питания (в том числе деликатесы)
  • одежда
  • промтовары
  • мебель и другое.

Соотношения зарплат и стоимости стандартного набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.