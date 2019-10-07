МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%, до 155,521 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 155,521 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,5%", — говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,774 миллиарда долларов и по сравнению с августом 2019 года сократился на 5,4%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 19,9% и составил 1,172 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 5,1%, до 8,679 миллиарда долларов, химической продукции – на 1,4%, до 3,661 миллиарда долларов, а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 1,5% — до 1,728 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года сократились закупки текстильной одежды на 27,1%, обуви – на 24,5%, трикотажной одежды – на 20,3%, хлопка – на 11,2%, химических нитей – на 10,8%, трикотажного полотна – на 5,1%, а ввоз готовых текстильных изделий возрос на 5%, химического волокна – на 1,1%, текстильных материалов – на 0,5%.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки летательных аппаратов на 47,9%, механического оборудования – на 12,3%, инструментов и оптических аппаратов – на 0,2%, а поставки судов и плавучих средств возросли на 45,1%, железнодорожных локомотивов – на 8,2%, электрооборудования – на 5,3%, средств наземного транспорта – на 0,8%. В импорте химической продукции сократились закупки продукции органической и неорганической химии на 16,6%, полимеров и каучука – на 8,3%, а ввоз парфюмерно-косметических товаров увеличился на 9,5%, фармацевтической продукции – на 9,3%, мыла и синтетических моющих средств – на 3,4%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз рыбы на 20,4%, молочных продуктов – на 14,7%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 11,4%, сахара – на 9,9%, зерновых культур – на 6,5%, овощей – на 2%, при этом ввоз растительного масла сократился на 23,1%, фруктов и орехов – на 3,3%, мяса и субпродуктов – на 1,7%, табака – на 0,6%.