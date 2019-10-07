МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в октябре упал до минус 16,8 пункта с минус 11,1 пункта месяцем ранее, обновив таким образом минимум с апреля 2013 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что индикатор снизился только до минус 13 пунктов.

Индекс текущих экономических условий снизился до минус 15,5 пункта с минус 9,5 пункта в сентябре, что стало самым низким значением с декабря 2014 года, показатель снижается пять месяцев подряд. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в отчетном месяце опустился до минус 18 пунктов с минус 12,8 пункта месяцем ранее.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в октябре упал до минус 19,4 пункта с минус 12,8 пункта в сентябре, что стало минимальным уровнем с июля 2009 года. Индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 18 пунктов с минус 10,5 пункта в сентябре (минимум с ноября 2009 года), а индекс экономических ожиданий — до минус 20,8 пункта с минус 15 пунктов.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 3-5 октября 2019 года, в нем приняли участие 957 инвесторов.