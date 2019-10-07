ЯКУТСК, 7 окт – ПРАЙМ. Два бывших руководителя рудника "Мир", где в результате прорыва дамбы погибли восемь горняков компании "Алроса", взяты под стражу, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

В начале августа 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты, в результате аварии погибли восемь горняков.

"Мир" обеспечивал 8% добычи "Алросы", затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат.

Как отметили в СУСК, бывшему начальнику подземного рудника "Мир" Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Следователи установили, что несмотря на то что Бурксер и Манн знали о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии.

В рамках уголовного дела проведен ряд сложных исследований, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза.

"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ, при взаимодействии с которыми оба фигуранта были задержаны. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела", — добавила Дворецкая.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК "АЛРОСА" (ПАО).