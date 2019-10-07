МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, впервые отгрузила в Китай партию удобрений по Северному морскому пути, говорится в сообщении компании.

"Акрон" направил по новому логистическому маршруту в Китай 23 тысячи тонн продукции. Данная поставка является первым в мире опытом доставки удобрений через Северный морской путь", — сказано в сообщении.

По словам вице-президента по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрия Хабрата, новый маршрут сократит логистические затраты, время груза в пути и расширит возможности по доставке удобрений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай является крупнейшим в мире потребителем минеральных удобрений, напомнили в компании. "Акрон" продет свои удобрений в Китай через собственную дистрибьюторскую сеть Beijing Yong Sheng Feng. Группа также имеет логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.