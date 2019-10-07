МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Строительство по-прежнему сохраняет статус самой проблемной отрасли в российской экономике, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на материалы Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

"Несмотря на рост индекса предпринимательской уверенности в строительстве, наблюдаемый третий квартал подряд, отрасль по-прежнему сохраняет статус самой проблемной среди базовых видов экономической деятельности. Если общий индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, по данным Росстата, в январе-августе составил 101,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то строительная отрасль внесла самый минимальный вклад в этот совокупный рост (100,2%)", — приводятся в обзоре делового климата в строительных организациях России в третьем квартале, подготовленном центром, слова его директора Георгия Остапковича.

Как отмечается в нем, российская стройотрасль находилась в состоянии постоянной стагнации в течение всего текущего года, маневрируя темпами роста на уровне статистической погрешности — от 0% в апреле до 0,3% в феврале.

По оценке центра, жилищное строительство является основным драйвером, позволяющим отрасли находиться в минимальной позитивной зоне экономического роста. Жилищный сегмент за первые семь месяцев 2019 года показал рост на 7%. Хотя полноценно говорить о поведении отрасли можно будет только по итогам года, так как у строительства традиционно основные объемы ввода приходятся на декабрь и частично на ноябрь, подчеркивается в материалах.

"Сравнительный анализ результатов последних предпринимательских опросов, проводимых Росстатом … также, к сожалению, подтверждает официальные статистические данные о далеко не стабильном поведении строительной отрасли в настоящее время. Строительный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) составивший в третьем квартале —17%, выглядит значительно хуже, чем соответствующий ИПУ в других наблюдаемых базовых отраслях. В частности, последние значения индекса в добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, секторе услуг и розничной торговле составили соответственно —2%, —3%, —3% и +3%) Единственным реальным конкурентом строительству по уровню негативных оценок является население (домашние хозяйства), где индекс потребительской уверенности составил —15%", — указывается в них.

Вместе с тем в обзоре отмечается, что последние три квартала от респондентов из стройотрасли начали поступать "негромкие", но позитивные сигналы. Строительный ИПУ улучшается именно последние три квартала, хотя и в условиях всего лишь "замедления падения".

"С осторожностью можно предположить, что правовая и экономическая неопределенность, которая сопровождала жилищный сегмент строительной отрасли последние год-полтора, постепенно минимизируется. Похоже, что подавляющее большинство участников, работающих на строительном рынке, особенно крупные игроки, приняли новую реальность и приступили к адаптации управленческих схем по переходу от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов", — приводятся в материалах слова Остапковича. Косвенным подтверждением этого тезиса он считает улучшение состояния делового климата на предприятиях, производящих стройматериалы.

Кроме того, в итогах последних двух предпринимательских опросов Росстата фиксируется прекращение тенденции (в третьем квартале — снижение) к росту числа строительных организаций, которые можно отнести к потенциальным предбанкротам. Если еще в начале года оценочно доля таких строительных организаций составляла 21-22%, то по итогам прошлого квартала она опустилась до 18-19%, приводит статистику Центр конъюнктурных исследований.

"Конечно, процесс банкротств строительных организаций, преимущественно малых, по-видимому, пока еще будет продолжаться, но уже не в "каскадном" режиме, как это было еще год назад", — добавляется в материалах центра.