КИЕВ, 7 окт — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.

"По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21,438 миллиардов долларов США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу", — говорится в сообщении.

Месяцем ранее, в августе, по данным ЦБ, резервы выросли на 175 миллионов долларов и по состоянию на 1 сентября составили свыше 22 миллиардов.

По данным регулятора, в сентябре правительство выплатило в целях обслуживания и погашения госдолга почти 2 миллиарда долларов.

Нацбанк также уточнил, что накопленный объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.