МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе текущего года составил 3,982 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 25,658 триллиона рублей, расходы — 21,676 триллиона рублей.

В январе-августе прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 2,999 триллиона рублей.

В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.